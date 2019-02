Autista del Carrefour rubava la merce destinata ai supermercati: denunciato

È stato sorpreso a caricare alcuni prodotti che avrebbe dovuto consegnare ai supermercati Carrefour, per i quali lavora come autista, nella sua vettura. Per questo un 31enne di Burago è stato denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita. A casa e in auto aveva merce per 3.500 euro.