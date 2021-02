Auguri a Giannina Vergani, la nonna di Besana che ha compiuto 100 anni A Besana ha compiuto 100 anni Giannina Vergani, oggi ospite della rsa “Scola” di Brugora ma nativa di cascina Menzonigo a Villa Raverio.

Ha spento la candelina numero 100 Giannina Vergani, storica presenza della cascina Menzonigo a Villa Raverio (frazione di Besana in Brianza) e oggi ospite della rsa della Fondazione Scola a Brugora. Se il segreto della longevità, a suo dire, coincide nel non essersi mai sposata, va riconosciuta una certa stoffa genetica: sua mamma è mancata nel 2000 alla veneranda età di 102 anni.

La centenaria è nata in casa il 23 febbraio 1921, prima di 5 figli (Carlo, Ettore, Riccardo e Augusta), di cui è oggi tuttora in vita il più giovane, Riccardo di 82 anni. Raggiunta la quinta elementare, Giannina ha lavorato come operaia per tutta la propria vita professionale.

«E’ sempre stata disponibile ed amichevole con tutti, parenti e amici. Si è sempre tenuta aggiornata delle condizioni dei nipoti di ogni grado e ha sempre avuto un’ottima memoria - racconta il nipote Giorgio, volto della cartoleria Al&Lò di Villa Raverio -. Si è presa cura della mamma anziana fino alla sua morte, in seguito ha vissuto da sola fino al 2017, indipendente e precisa nelle faccende di casa, si recava a piedi o in bicicletta a fare la spesa nei negozio del paese. É stata ed è tutt’ora una donna forte e di larghe vedute nonostante la sua età».

Da qualche anno vive presso la casa di riposo di Brugora, dove martedì ha ricevuto la visita del sindaco Emanuele Pozzoli e gli auguri di tutto il personale. Presente anche la presidente della Fondazione, Luisa Villa, e la nipote Nadia in rappresentanza degli 8 nipoti, 16 bis nipoti, 10 tris nipoti.

