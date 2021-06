Atti persecutori alla ex moglie a Monza: i carabinieri di Giussano lo prelevano a Lissone per portarlo in carcere

Ordinanza di misura cautelare in carcere per un 34enne residente a Limbiate, commerciante con una attività a Lissone. Era già stato colpito da una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla ex moglie.