Ats Brianza, consegnati i camici e presentato il corso di formazione in medicina generale I nuovi Medici di Medicina Generale per il territorio di Ats Brianza hanno presenziato lo scorso martedì nell’aula magna dell’ospedale Manzoni di Lecco alla presentazione del loro corso di formazione.

I nuovi Medici di Medicina Generale per il territorio di Ats Brianza hanno presenziato lo scorso martedì nell’aula magna dell’ospedale Manzoni di Lecco alla presentazione del loro corso di formazione. Ad organizzare e a coordinare nel proprio territorio la Formazione Specifica in Medicina Generale è il Polo MMG ATS Brianza che offre una proposta didattica co-progettata con le Asst Brianza di Lecco e di Monza. In particolare, la direzione del Polo Mmg garantisce la piena sinergia tra attività pratiche e attività teoriche, proponendo al medico in formazione un piano di studi professionalizzante e personalizzato, inserito all’interno di linee di azione consolidate e progettazioni sperimentali regionali.

I docenti, inoltre, si propongono di favorire lo scambio conoscitivo e l’accrescimento delle competenze individuali e del gruppo classe creando sinergie tra tutti i punti del territorio. Nel nosocomio lecchese sono stati accolti e coinvolti i medici tirocinanti del Triennio 2020-2023 che, grazie alla presenza di un qualificato gruppo di relatori, hanno potuto venire a contatto sia con il sistema per la tutela della salute e per la cura e la presa in carico della persona, sia con l’offerta formativa, connotata da programmi, da tipologie organizzative e da metodologie che si sono dimostrate efficaci e maggiormente performanti. Nella stessa occasione si è svolta anche una sorta di cerimonia di “investitura”.

Ai dottori è stato consegnato il camice da parte di Silvano Casazza, direttore generale di Ats Brianza e prossimo direttore dell’Asst Monza, Alessandro Colombo, direttore di AFSSL (Accademia Di Formazione Per Il Servizio Sociosanitario Lombardo) PoliS Lombardia e Gabriella Levato, coordinatore didattico MG del Polo MMG ATS Brianza.

