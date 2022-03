Asst Monza: l’app Zerocoda smette di funzionare, per il Cup c’è un portale Dal 20 marzo la app ZeroCoda smette di funzionare e viene sostituita da un portale web con analoghe finalità. L’Asst Monza fa sapere che le prenotazioni rimangono valide.

Cambiano le modalità di prenotazione per il Cup all’ospedale San Gerardo di Monza. Dal 20 marzo la app ZeroCoda smette di funzionare e viene sostituita da un portale web con analoghe finalità. L’Asst Monza fa sapere che le prenotazioni già effettuate tramite app rimangono valide.

A partire dal 20 marzo 2022 quindi le prenotazioni del posto in coda per l’accesso agli sportelli amministrativi per l’accettazione prelievi ed altri servizi ospedalieri potranno essere effettuate solo dal nuovo portale prenota.zerocoda.it.

Al servizio si accede con la registrazione di un profilo e gli utilizzatori dell’app ZeroCoda possono utilizzare le credenziali già create.

Asst Monza specifica che, per l’accesso agli sportelli Cup, è necessario selezionare ASST Monza - Presidio San Gerardo (per Ospedale Nuovo) o ASST Monza - Presidio Territoriale (per Ospedale Vecchio) e la coda dedicata (per prenotazioni in SSN, Laboratorio Analisi, Libera Professione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA