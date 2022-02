Asst Brianza, superato il milione di dosi anticovid: arriva il Novavax, chiude il centro vaccinale di Carate Per le vaccinazioni resterà attivo solo il centro di via Toti a Vimercate all’interno dell’ex Esselunga. Novavax arriva martedì 1° marzo nei vari centri vaccinali. Si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti.

Sono già 1.012.000 le vaccinazioni Covid somministrate in Brianza e si attende l’arrivo del vaccino Novavax, a partire da martedì 1° marzo. L’Asst Brianza prosegue la campagna vaccinale per tutta la popolazione afferente agli ospedali di Vimercate, Carate e Desio, anche se dopo aver superato il milione di inoculazioni ha deciso di chiudere a partire da lunedì 28 febbraio l’hub del Polaris di Carate, non più necessario, e mantenere in funzione solo quello di via Toti a Vimercate all’interno dell’ex Esselunga.

Inoltre si aspetta il nuovo vaccino Novavax: i nizialmente annunciato dalla Regione Lombardia per venerdì 25 febbraio, il suo arrivo è stato programmato per martedì 1° marzo nei vari centri vaccinali e, in Brianza, a Vimercate

Potrà essere somministrato a persone con più di 18 anni con due dosi inoculate a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Chiaramente per i richiami e le altre dosi booster sono sempre disponibili le fiale di Pfizer e Moderna, tenuto conto che a breve per i fragili potrebbe esserci l’obbligo di una quarta somministrazione a 120 giorni di distanza dal booster.

