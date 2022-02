Vaccinazioni anticovid, dal 25 febbraio arriva Novavax: in Brianza a Vimercate e Lecco La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha confermato in una nota “che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio. Per Ats Brianza nei centri vaccinali di Vimercate e Lecco.

Sono il centro vaccinale di Vimercate all’ex Esselunga e quello di Lecco all’ospedale Manzoni i due punti individuati dal Ats Brianza per la somministrazione del nuovo vaccino Novavax.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha confermato in una nota “che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi”.

Sono sedici i centri vaccinali della Lombardia in cui viene distribuito (compresi quelli brianzoli). Il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, “riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima” spiega ancora la nota.

“Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.

Gli altri centri vaccinali previsti per la somministrazione sono: Bergamo Ospedale Papa Giovanni XXII; Brescia Via Morelli; Gallarate Area ex Aeronautica Militare; Como centro vaccinale Via Napoleona; Milano Palazzo delle Scintille; Lodi Fiera; Valcamonica centro vaccinale di Darfo - Centro Congressi; Sondrio Palestra De Simoni; Pavia centro vaccinale IRCCS Maugeri; Pavia Palacampus; Mantova centro vaccinale Grana Padano Arena; Mantova centro vaccinale Ospedale Mantova; Cremona Fiera; Cremona centro vaccinale Sapiens.

