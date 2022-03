Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Asst Brianza, poster e questionario a Desio per Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari del 12 marzo È stata istituita per decreto per il 12 marzo la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. Asst Brianza propone un questionario agli operatori di Desio.

Un decreto firmato dai ministri della salute, Roberto Speranza, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e dell’Università e della ricerca, Cristina Messa, ha stabilito che il 12 marzo di ogni anno sarà la “giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari”.

L’obiettivo è promuovere e far crescere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità.

Secondo i più recenti dati Inail, circa la metà delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, riguarda gli infermieri: circa 5 mila ogni anno, 13-14 al giorno. E nel 58% dei casi si è trattato di un’aggressione fisica.

Il 78 per cento degli infermieri – complessivamente oltre 456 mila – sono donne e si stima che quelle che hanno subito un’aggressione nella loro vita siano finora oltre 180mila. Per 100 mila di loro si è trattato di aggressioni fisiche. Buona parte interessano gli addetti al Pronto Soccorso. Ma non solo.

Anche Asst Brianza ha aderito alla “giornata” sottolineando l’attività svolta e messa in campo in questo ambito.

Un poster apposito è stato creato, distribuito e affisso in tutte le strutture della rete ospedaliera e territoriale dell’Asst per sensibilizzare sul tema.

È stato anche predisposto un questionario rivolto agli operatori del presidio di Desio e dei servizi territoriali afferenti per sondare il fenomeno. Lo stesso documento è stato inviato ai presidi e i servizi nella ex Asst Vimercate, nel 2018.

Definita, inoltre, anche un’istruzione operativa sulla gestione dei comportamenti aggressivi a danno degli operatori, diffusa a tutto il personale e una scheda di segnalazione ad hoc.

Asst Monza ricorda che “in caso di errori, disservizi o per chiedere spiegazioni è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)”.

