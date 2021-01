Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

L’ingresso dell’ospedale di Desio (Foto by Paola Farina)

Asst Brianza: dati Covid in miglioramento, a Desio riapre progressivamente la chirurgia Migliorano i dati sull’epidemia Covid nell’area di riferimento dell’Asst Brianza (Vimercate, Desio, Giussano, Carate, Seregno): tra una settimana parte la riapertura dell’attività chirurgica a Desio.

Note positive sulla situazione Covid all’Asst della Brianza. « Ad oggi abbiamo fatto 7.888 vaccinazioni presso le nostre sedi vaccinali: il 37% a Desio, il 35 % a Vimercate, il 28% a Carate» ha fatto sapere la struttura. Il 78% sono operatori sanitari strettamente intesi o classificati come tali (medici, infermieri, oss, medici e pediatri di famiglia, operatori medico-infermieristici di Ats, Rsa, ospedali privati accreditati, croci, etc.).

Il 22% operatori sono tecnici amministrativi, addetti a pulizie e del servizio lavanderie, operatori ditte appaltanti: “Tutti profili di operatori impegnati quotidianamente all’interno dei nostri ospedali, così come previsto dal target della prima fase della campagna di vaccinazione anti Covid”, fa sapere l’ospedale.

Per 1.270 soggetti si è già conclusa la “schedula vaccinale”; ad essi, cioè, è stata somministrata la seconda dose del vaccino. Mentre sono 2881 finora i vaccini distribuiti e somministrati presso le Rsa. In totale tra tutte e strutture sono stati somministrati 10.769 vaccini.

Per quanto riguarda i ricoveri c’è ancora un calo dei pazienti positivi al virus nel giro di una settimana si scende da 60 a 53 malati di cui 18 con assistenza respiratoria (4 con caschetto Cpap) come la scorsa settimana. Sono invece 48 i ricoverati per coronavirus all’ospedale di Desio e nessuno a Carate.

« Dalla settimana prossima, pur tenendo sotto osservazione il dato epidemiologico, a Desio si comincerà, gradualmente e progressivamente, a ripristinare l’attività chirurgica. Seguirà, successivamente, anche quella dell’ospedale di Vimercate» ha fatto sapere l’Asst Brianza.

