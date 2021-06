Arte in vetrina a Bellusco: caccia al numero nascosto tra 21 negozi del paese Esposto in vetrina almeno sino al 10 luglio, ogni passante potrà divertirsi a scoprire il numero nascosto nel quadro ed entrare poi in negozio per ritirare un piccolo premio. Il Comune: «Piccolo passo per aiutare il commercio».

Ha preso il via sabato 26 giugno la seconda edizione del progetto Arte in Vetrina, l’iniziativa promossa dal Comune, da Pro Loco, dalle associazioni culturali Abaco e Art-U, oltre, e dai commercianti locali portare l’arte nelle strade e sostenere il commercio con azioni culturali.

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di creare dei piccoli percorsi di arte smart, giovane, inusuale, nei negozi del paese. In totale sono 21 le vetrine in cui si potranno trovare altrettante riproduzioni di alcuni quadri.

Per questa seconda edizione di Arte in Vetrina, l’idea è nata dal libro “123 d’arte”, di Anne Guéry e Olivier Dussutour, un libro, per bambini, che propone quadri famosi che hanno al loro interno un numero, nascosto. I quadri sono stati riprodotti e distribuiti ai 21 negozianti che hanno aderito a questa edizione.

Ciascuno di loro terrà esposto il quadro in vetrina almeno sino al 10 luglio e ogni passante potrà divertirsi a scoprire il numero nascosto ed entrare poi in negozio per ritirare un piccolo premio.

I partecipanti dovranno riuscire a trovare i numeri, da 0 a 20, ognuno in un quadro.

«Siamo consapevoli di quanto sia difficile tenere vivi i negozi di prossimità e che questa proposta sia un piccolo passo - spiega l’amministrazione in un comunicato -. Ma confidiamo che possa esser accolto come una collaborazione fruttuosa e piacevole, per la nostra comunità. Alla prima proposta molti commercianti hanno risposto con entusiasmo, per questo motivo li ringraziamo».

