Arrestato il pusher con un chilo di cocaina nel box a Concorezzo Un uomo di 31 anni, residente a Monza, è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni: l’hanno seguito fino a Concorezzo dove è stato sorpreso a precedere un chilo di cocaina da un box.

Era appena uscito dal carcere dopo tre anni per reati di droga e i carabinieri hanno scoperto che aveva subito ripreso in mano il suo lavoro. Non tanto la macelleria islamica di cui risulta titolare a Monza, quanto quello di spacciatore con frequenti spostamenti a Sesto San Giovanni: l’uomo, 31 anni, è stato arrestato dai militari sestesi con più di un chilo di cocaina che aveva appena recuperato in un box di Concorezzo. Lì è stato fermato e controllato. È stato trasferito in via Sanquirico.

