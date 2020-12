Arrestato con 80 chili di marijuana: aveva reclinato i sedili della Panda per trasportare un carico Un uomo di 36 anni, trasferito da poco in provincia di Monza, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia: aveva caricato 25 chili di droga sulla sua Panda (reclinando anche i sedili) e ne aveva altri 55 casa.

Ha caricato 25 chili di marijuana sulla sua Panda e per farli stare tutti ha dovuto reclinare anche i sedili posteriori. L’uomo è stato arrestato mercoledì in flagranza di reato dalla squadra mobile della Questura di Monza che lo stava aspettando all’esterno del capannone usato come base. si tratta di un 36enne di origini calabresi, noto per precedenti di polizia per furto, tentato omicidio e armi, da poco trasferito con la famiglia in provincia di Monza e Brianza.

Nella perquisizione a casa la polizia ha trovato altri 55 chili di droga in due grosse borse sportive. Sequestrati quindi 80 chili di droga che, al dettaglio, avrebbero fruttato 400 mila euro.

Polizia droga sequestrata provincia di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA