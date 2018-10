Arrestato a Milano: sotto al materasso ha un fucile a pompa rubato a Paderno Dugnano Il fucile a pompa calibro 12 che teneva nascosto sotto a un materasso è risultato rubato in una abitazione di Paderno Dugnano un 37enne arrestato martedì 23 ottobre a Milano dalla polizia, in zona Baggio, dove viveva con i genitori in un appartamento fatiscente. Nella casa anche un chilo di cocaina e una pistola, anch’essa rubata.

L’arresto è scattato, oltre che per la detenzione illegale del fucile, perché in casa l’uomo, nullafacente, e con un precedente per furto risalente a molti anni fa, aveva anche un chilo di cocaina, 92 grammi di hashish, e una pistola calibro 9x21 con 50 proiettili nascosta in un cassetto della cucina sotto alcune tovaglie e risultata rubata nel 2015 a Varese. L’ipotesi degli investigatori è che il 37enne custodisse le armi per conto di altri.

