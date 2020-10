Arcore, una classe delle scuole medie in isolamento: attivata la didattica a distanza Seconda caso di classe in isolamento nelle scuole di Arcore. Da lunedì è a casa una prima della media di via Monginevro, settimana scorsa è toccato a una seconda delle elementari di via Edison.

In entrambi i casi si sono attivati i protocolli previsti e gli studenti coinvolti sono stati o saranno inviati nei prossimi giorni a sottoporsi al tampone. Da martedì alla scuola secondaria è stata attivata la didattica a distanza.

I bambini della Alighieri hanno effettutato i test tampon evenerdì a Lecco, come indicato dalla comunicazione di Ats Brianza, e saranno in quarantena fino a mercoledì 21 ottobre.

