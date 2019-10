Arcore: scippo in pieno giorno al cimitero Scippo in pieno giorno al cimitero comunale di Arcore: vittima una donna di 62 anni in visita a un congiunto. È successo lunedì e ora indagano i carabinieri.

Scippo in pieno giorno al cimitero comunale di Arcore: una donna è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha strappato la borsetta e si è dileguato. È successo nella mattinata di lunedì 14 ottobre, mentre la donna si trovava all’interno del camposanto, vicina alla tomba del defunto cui doveva fare visita. La signora, una arcorese di 62 anni, ha fatto a mala pena in tempo a rendersi conto di cosa stesse accadendo. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri che hanno fatto un sopralluogo e avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di cui il cimitero è dotato. Al momento non si può escludere che la donna sia stata curata dal suo scippatore mentre parcheggiava fuori dal cimitero e per il tragitto a piedi. Dopo l’evento i carabinieri hanno comunque aumentato la frequenza dei passaggi dalla zona del camposanto e della stazione. Si tratterebbe di un caso isolato. Nessuna figura sospetta è stata notata.

