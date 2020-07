Arcore, sbloccato il cantiere della rotatoria di via Monte Rosa: il punto delle opere

Arcore rotonda via Monte Rosa (Foto by Valeria Pinoia)

È ripartito dopo mesi di blocco ad Arcore il cantiere su via Monte Rosa, quello per la nuova rotonda di via Casati-via Benedetto Croce procede e infine, per il sottopasso ciclopedonale dell’area ex Falck, si prospetta l’inaugurazione per l’11 settembre 2020. Il periodo resta caldo per i cantieri pubblici cittadini: opere di grande rilevanza delle quali, tra fase progettuale e iter burocratico, si parla da anni sono finalmente partite.

La prima notizia della settimana è la ripartenza dei lavori in via Monte Rosa dove si attende da due anni una riqualificazione viabilistica per garantire maggior sicurezza.

In programma una rotatoria che agevoli i mezzi in manovra per le diverse nuove attività commerciali della zona; un attraversamento pedonale protetto, controviali e una pista ciclopedonale dall’incrocio con via San Martino fino quasi allo svincolo del centro commerciale Il Gigante.

Dopo una partenza dei lavori sprint lo scorso inverno, il Covid-19 ha inchiodato il cantiere. A frenare la ripresa poi sarebbero stati problemi tra la ditta appaltatrice e i subappalti.

La scorsa settimana un summit tra le diverse realtà coinvolte, compreso il Comune, ha sciolto il nodo e in settimana sono ripartiti i lavori.

Intanto l’amministrazione comunale si è confrontata con i vertici di Devero Costruzioni, l’operatore che si sta occupando della riurbanizzazione dell’area ex Falck e del sottopasso ciclopedonale che sbuca su via Gilera.

«Si è parlato dell’11 settembre, salvo imprevisti, come data per l’apertura del sottopasso -ha spiegato l’assessore all’Urbanistica- stiamo valutando gli ultimi interventi da fare e poi comunicheremo ufficialmente a Rfi la data. Così, la prospettiva è di chiudere il passaggio a livello già dal giorno successivo».

I due provvedimenti sono sempre stati considerati concatenati. L’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale metterebbe fine alle lunghe attese (anche di mezzora) di biciclette e soprattutto pedoni, a passaggio a livello abbassato.

Dal punto di vista viabilistico invece il provvedimento correttivo rispetto alla serrata definitiva del passaggio a livello è la realizzazione della rotonda tra via Casati-via Benedetto Croce, opera già in corso che verrà finanziata con fondi messi a disposizione da Rfi.

La rotatoria è già operativa ma i lavori non sono ancora terminati. Qualche disagio si è prodotto in settimana nelle ore di punta per via di un breve senso unico alternato reso necessario da esigenze di cantiere. Code si sono create in arrivo da Villasanta, prima dell’incrocio.

A opera ultimata, la prospettiva è quella di una fluidificazione del traffico legata all’eliminazione del semaforo.

