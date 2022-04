Arcore, ruba vestiti per 60 euro e minaccia con cocci di vetro la negoziante: una 36enne arrestata La donna, accusata di tentata rapina, è stata tradotta nel carcere di San Vittore. Vistosi scoperta avrebbe afferrato un bicchiere di vetro tentando di lanciarlo contro la titolare. Non riuscendo l’avrebbe allora infranto e con i cocci l’avrebbe minacciata.

Per rubare capi di abbigliamento per 60 euro non avrebbe esitato a minacciare la proprietaria del negozio con cocci di vetro e quindi, arrestata dai carabinieri, è finita in carcere, a San Vittore una 36enne di Arcore, accusata di tentata rapina. La donna sarebbe stata sorpresa dalla titolare dell’esercizio, in città, mentre prelevava i capi dagli scaffali tentando di rimuovere le placche antitaccheggio. Vistosi scoperta avrebbe afferrato un bicchiere di vetro tentando di lanciarlo contro la titolare. Non riuscendo l’avrebbe allora infranto e con i cocci l’avrebbe minacciata. Tra le due è seguita una colluttazione interrotta dall’arrivo dei carabinieri della locale stazione dell’Arma che hanno bloccato e disarmato la donna la quale avrebbe consegnato spontaneamente la refurtiva prima dell’arresto e del conseguente trasporto in carcere come disposto dalla Procura di Monza.

