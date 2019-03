Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arcore: ruba al supermercato ma fa scattare l’allarme, preso con 300 euro di merce È andata male al ladro che nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1.15, ha tentato di rubare alla Coop di Arcore merce per 300 euro: ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati carabinieri e guardie giurate.

Ha puntato la Coop di Arcore, ma ha fatto scattare l’allarme ed è stato colto dai carabinieri con le mani nel sacco. È andata male al ladro che nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1.15, ha tentato di rubare generi alimentari, alcolici e prodotti per l’igiene personale. L’allarme ha richiamato sul posto i militari di Monza e le guardie giurate della vigilanza privata che dopo la perlustrazione del supermercato di via Gilera hanno trovato l’uomo nascosto tra gli scatoloni nel seminterrato. Aveva con sé due sacchi di merce rubata per un valore di 300 euro che è stata recuperata e restituita.

