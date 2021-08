Arcore rende omaggio ad Alfonso Casati: cerimonia a Corinaldo per la medaglia al valore della Resistenza Alessandro Casati, in memoria del figlio morto in guerra in provincia di Ancona nel 1944, concesse alla parrocchia di Sant’Eustorgio un lascito che rese possibile l’istituzione in oratorio di una società sportiva che ne avrebbe dovuto conservare il nome nel tempo.

C’era una rappresentanza arcorese in settimana a Corinaldo per celebrare la scomparsa del militare Alfonso Casati nel lontano 6 agosto 1944 nella cittadina in Provincia di Ancona. «Ieri sera il nostro Presidente del Consiglio Comunale Simone Sgura è recato a Corinaldo per rendere omaggio a Alfonso Casati, giovane soldato insignito con la medaglia al valore militare per la sua attività durante la Resistenza – ha fatto sapere il sindaco Rosalba Colombo - Piccoli gesti dal grande valore simbolico, ricordare e celebrare chi si è battuto per la libertà che tanto ci sta a cuore oggi».

Il militare milanese di origine è molto legato ad Arcore tanto che per volere del padre, Alessandro Casati, in memoria del figlio morto in guerra fu concesso alla parrocchia di Sant’Eustorgio un lascito che rese possibile l’istituzione presso l’oratorio di una società sportiva che ne avrebbe dovuto conservare il nome nel tempo.

Dal 1946 l’Unione Sportiva Alfonso Casati è il punto di riferimento per lo sport arcorese. Generazioni di sportivi hanno vestito i colori bianco-verdi della società portandola a gareggiare in numerosi campionati e competizioni nei settori dell’atletica, del calcio, della ginnastica artistica e ritmica, della pallacanestro e della pallavolo e ancora oggi continuano a far crescere nuovi atleti. Ad Arcore è dedicata anche una via proprio a Casati che taglia perfettamente a metà il paese.

