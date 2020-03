Arcore, ladri di tecnologia col furgone ariete contro la vetrina Ladri in azione contro un negozio specializzato in informatica ad Arcore, in via Belvedere. Hanno usato un furgone come ariete contro la vetrina.

Hanno usato il furgone come ariete per sfondare la vetrina e rubare un bottino di articoli di informatica e telefonia. I carabinieri di Arcore indagano sul furto messo a segno nella serata di martedì in via Belvedere ai danni di un negozio specializzato. I ladri hanno usato un furgone Fiat Ducato, si sono introdotti nei locali e hanno rubato vari articoli per un valore in corso ancora di quantificazione. Le indagini sono in corso, i militari hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA