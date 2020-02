Arcore, incendio brucia il container del custode dell’isola ecologica

Arcore incendio gabbiotto custode isola ecologica via Pace (Foto by Valeria Pinoia)

Nessun ferito e indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio che ha devastato il gabbiotto del custode dell’isola ecologica di via Pace, ad Arcore. È successo nella serata di mercoledì 19 febbraio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, presente anche l’assessore Fausto Perego. I danni si sono contenuti alla struttura adibita a uffici. L’attività dell’isola ecologica non subisce variazioni.

