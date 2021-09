Arcore: il privato ci ripensa, parte delle giostre nel prato di via Edison e il parcheggio si libera a metà È cambiata di nuovo la situazione delle giostre in via Edison ad Arcore: trovato un accordo per farle tornare in parte nel prato di fianco al palazzetto dello sport.

Colpo di scena ad Arcore e proprio quando i giostrai erano al termine dei lavori di montaggio delle loro strutture nel parcheggio di via Edison, davanti alle scuole. Per interessamento dell’amministrazione comunale e impegno della polizia locale, il privato è tornato a concedere parte del prato accanto al palazzetto PalaUnimec per ospitare parte delle giostre che tradizionalmente arrivano in paese nei giorni della festa patronale.

Trattandosi dell’ultimo anno in cui sarà possibile, dato il prossimo inizio del cantiere per la costruzione della Rsa, i proprietari hanno accettato di ospitare ancora le giostre. Che così libereranno metà del parcheggio davanti alle scuole. Le attrazioni sono previste in fino a domenica 25 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA