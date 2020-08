Arcore: il cinema teatro Nuovo annuncia la riapertura, primo film all’inizio di settembre. Sala sanificata, distanza garantita, percorsi obbligatori segnalati: tutto è pronto ad Arcore per la ripartenza del 5/6 settembre con il film della Disney “Onward, oltre la magia”. Per il teatro bisogna aspettare ancora: stagione in allestimento

Una ventina di giorni e riapre il cinema teatro Nuovo di Arcore. Sala sanificata, distanza garantita, percorsi obbligatori segnalati: tutto è pronto per la ripartenza del 5/6 settembre con il film della Disney “Onward, oltre la magia”, ambientato in un immaginario mondo fantastico e che racconta la storia di due adolescenti affascinati dalla magia.

Giovedi 17 settembre, invece, riprendono i giovedi d’essai con il film -evento ad ingresso libero “Solo cose belle”, commedia sulla storia di una bizzarra casa-famiglia , ispirandosi all’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi nel 1968.

Ci saranno il regista Kristian Gianfreda e l’attore Carlo Maria Rossi. Condurrà il critico cinematografico Beppe Musicco. Per il teatro bisognerà aspettare ancora un po’: la stagione è in fase di allestimento. Per gli abbonati e per i possessori di singoli biglietti viene confermata la ripresa di due spettacoli sospesi la scorsa stagione.

“Manicomic l’irresistibile spettacolo della Rimbamband, con l’accurata e ironica regia di Gioele Dix e “Così parlò Bellavista” adattamento teatrale del famoso film- romanzo di Luciano De Crescenzo, con la partecipazione di Marisa Laurito verrà ripreso il 19 febbraio 2020.

