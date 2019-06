Arcore Bake Off Italia: la sindaca Rosalba Colombo e la giudice Clelia D’Onofrio (Foto by Michele Boni)

Arcore: folla di fan al set aperto di Bake Off Italia con i giudici Bake Off Italia apre il suo set e gli arcoresi rispondono presenti in un rovente mezzogiorno di giugno. Folla all’appuntamento col set aperto e con i giudici D’Onofrio e Knam. A fare gli onori di casa la sindaca Rosalba Colombo.

Bake Off Italia apre il suo set e gli arcoresi rispondono presenti in un rovente mezzogiorno di giugno. A fare gli onori di casa ci hanno pensato i produttori Alessandro Tedeschi e Marco Lisco insieme al sindaco Rosalba Colombo a pochi passi dalla Villa Borromeo.

«Abbiamo chiesto alla produzione di poter organizzare questo evento aperto a tutta la cittadinanza per poter apprezzare da vicino la location di questa trasmissione».

Arcore Bake Off Italia

(Foto by Michele Boni)

E a giudicare dal numero di persone presenti nel parco, martedì mattina, il programma condotto da Benedetta Parodi su Real Time, dove pasticceri amatoriali si sfidano a colpi di torte, spopola ovunque.

Il pubblico accorso in massa ha potuto ammirare il set, dove la trasmissione è stata registrata in queste settimane a pochi passi dalla Grande Dama, senza però poter far nessuno scatto, gustare i dolci preparati dallo staff che nel giorno di riposo ha sfornato cheesecake e molto altro e soprattutto incontrare i propri idoli, ovvero i giudici di Bake Off come Clelia D’Onofrio ed Ernst Knam.

Tanti ragazzini e ragazzine a caccia di autografi e selfie tra i vip della trasmissione e D’Onofrio intercettata tra i suoi fan ha sottolineato che «ci sono tanti concorrenti bravi con una buona base di partenza».

Arcore Bake Off Italia

(Foto by Michele Boni)



Per scoprire però chi diventerà il pasticcere numero uno che si è distinto ai fornelli approntati nel parco di Villa Borromeo bisognerà attendere la trasmissione del programma a partire dal prossimo 30 agosto. Inoltre nelle prossime settimane verranno registrate anche le puntate di Junior Bake Off Italia. I nuovi talenti della pasticceria nascono all’ombra di Villa Borromeo nel cuore della Brianza.

