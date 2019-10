Arcore: fiori al comando della Stradale per i poliziotti uccisi a Trieste Una signora ha portato un mazzo di fiori al comando di via Monte Bianco ad Arcore come segno di vicinanza al lutto che ha colpito la Polizia di Stato, per onorare la memoria dei due agenti uccisi a Trieste.

Un mazzo di fiori, dei tulipani bianchi, in onore di Pierluigi Rotta e e Matteo Demenego, i due poliziottti uccisi venerdì 4 ottobre in questura a Trieste. Lo ha portato al comando della Polizia stradale di Arcore, in via Monte Bianco, una signora.

Un gesto rimasto anonimo, ma che testimonia la vicinanza dei cittadini agli uomini in divisa.

