Arcore: erbacce al primo giorno di scuola a Bernate, l’assessore si scusa

È cominciata la scuola ad Arcore, ma alcune erbacce nel giardino e sui vialetti delle elementari di Bernate hanno fatto storcere il naso ai genitori degli alunni al suono della prima campanella giovedì 9 settembre. Non sono mancate le polemiche di mamme e papà sui social network e il Comune dal canto suo ha allertato subito la cooperativa Lo Sciame per porre rimedio nel giro di poche ore e ha anche chiesto scusa per il disagio.

A prendere la parola è stato l’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci.

« Chiedo io personalmente scusa per la situazione, mai successo in tanti anni, non doveva accadere e avete ragione – ha detto l’esponente della giunta Colombo - ma personalmente ritengo che Lo Sciame, che ha in carico la gestione, avrebbe dovuto avvertire gli amministratori comunali e gli uffici, cosa che non è stata fatta, che l’intervento programmato settimana scorsa, per un disguido, è saltato ed è stato riprogrammato per i giorni successivi senza pensare che oggi sarebbero iniziate le lezioni alla scuola di via Perugino. Inaccettabile».

Arcore erbacce scuola elementare Bernate prima e dopo

(Foto by Michele Boni)

Il dispiacere per Mollica Bisci è grande tanto che ha sottolineato come «rendere le scuole pulite e sistemate prima dell’inizio delle lezioni sia amministrazione ordinaria e per come sono abituato a ragionare e lavorare da sempre, lo si dia per scontato. In cinque anni di servizio pubblico non ho mai pensato che dovessi fare il cane da guardia per qualcosa che dovrebbe avvenire automaticamente. Per quello, per il sottoscritto è inaccettabile una situazione del genere! In questo momento c’è una squadra de Lo Sciame che sta sistemando tutto in modo tale che al termine delle lezioni tutto sarà in ordine. Inoltre martedì 14, verrà eseguita la pulizia dell’area con il cantiere dal momento che fino a quella data non è possibile per motivi di sicurezza».

Il problema ora è rientrato e il giardino della scuola elementare di via Perugino è nuovamente in ordine.

