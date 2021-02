Arcore, donate centinaia di coperte e giacche pesanti per i profughi: «Parrocchiani fantastici» Il ringraziamento dei volontari che hanno curato la raccolta “Riscaldiamo la Bosnia “promossa in collaborazione con la Caritas seguendo l’iniziativa dell’associazione missionaria Ministero Sabaoth di Monza.

Centinaia di sacchetti con coperte e giubbotti pesanti sono stati consegnati nel weekend dai parrocchiani della comunità pastorale Sant’Apollinare di Arcore per sostenere i profughi dei Balcani. «La raccolta procede alla grande. Abbiamo dei parrocchiani fantastici. Grazie a tutti!» hanno fatto sapere i volontari che hanno curato la raccolta “Riscaldiamo la Bosnia “promossa in collaborazione con la Caritas seguendo l’iniziativa dell’associazione missionaria Ministero Sabaoth di Monza.

Per sostenere in parallelo i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore di profughi in Bosnia si possono effettuare anche delle donazioni in denaro collegandosi al sito https://emergenze.caritasambrosiana.it/emergenza.../ oppure facendo un bonifico con l’Iban IT82Q0503401647000000064700 presso il Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus specificando come causale : Emergenza profughi nei Balcani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA