Arcore, dieci anni dopo: l’area della scuola superiore mai fatta ad Arcore è della provincia, cosa farsene? A distanza di anni dal progetto abortito della scuola superiore di Arcore, il terreno individuato resta della Provincia, in abbandono. Un progetto non c’è, dieci anni dopo la posa dei cartelli, ma qualcosa si muove.

Forse è il momento giusto per provare a salvare dall’abbandono l’area di via De Gasperi che avrebbe dovuto ospitare il nuovo polo scolastico superiore del Vimercatese. La scorsa settimana il sindaco Rosalba Colombo ha tracciato il quadro della situazione e nei giorni scorsi è intervenuto il presidente della Provincia Luca Santambrogio sottolineando che dal Ricovery fund potrebbe arrivare una spinta propulsiva per progetti di interesse comunale sul terreno arcorese.

L’area, è noto, appartiene alla Provincia che l’aveva acquisita con un complesso iter e notevoli spese nella prospettiva di realizzare un istituto superiore. «Poi è stato deciso che le province dovessero finire - ha detto Santambrogio - e i soldi sono finiti anche prima. Purtroppo a lungo è stato difficile anche provvedere alle manutenzioni». Ora però il quadro è cambiato e i fondi che il governo distribuirà per la ripresa post-Covid potrebbero cadere anche su Arcore. Le ipotesi aperte sono diverse, la riflessione è in corso: l’ipotesi di un istituto superiore, pur ancora tutta da rivalutare, recupera terreno, «ma il luogo è strategico anche dal punto di vista dei trasporti - dice Santambrogio - come area di interscambio. Pure i progetti che il sindaco Rosalba Colombo ha ipotizzato, di carattere ambientale, possono essere valutati, ma la invito a presentarli ufficialmente al tavolo che è stato creato appositamente. È esattamente quello il contesto giusto in cui presentarli per sottoporli alla cabina di regia costituita proprio dai sindaci. Mi permetto questa piccola polemica con il sindaco Colombo con il quale ho anche un buon rapporto» ha detto il presidente di Monza e Brianza.

La preparazione dell'area per il cantiere del polo scolastico superiore di Arcore: era il mese di maggio di dieci anni fa

Santambrogio ha spiegato che ora sono una quarantina i progetti già arrivati ma che l’idea, proprio per non disperdere le possibilità di essere finanziati, è quella di operare una selezione su un pacchetto di proposte. Che sia la volta buona per Arcore? Il sindaco, la scorsa settimana immaginava «un parco pubblico, una fattoria didattica, un’area con piante autoctone in via d’estinzione, magari allestita con l’aiuto della Forestale».

Prima di qualunque progetto tuttavia l’area andrebbe bonificata, dice Arcore. Oggi è impervia e inaccessibile, completamente ricoperta da boscaglia inselvatichita e rovi. Il sindaco Colombo la scorsa settimana bacchettava la Provincia e nei giorni scorsi Santambrogio ha risposto: «Premetto che le segnalazioni di cui parla il sindaco non mi risultano e che l’unica ricevuta ufficialmente risale al 2017 per via dell’ambrosia che poi abbiamo bonificato. In ogni caso è chiaro che l’area necessita di un intervento e il ragionamento in provincia era in corso. Nel gennaio di quest’anno abbiamo richiesto un preventivo per il disboscamento e la prospettiva di spesa è di 40mila euro. Una cifra comunque abbastanza rilevante».

