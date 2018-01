Arcore: centrodestra a quattro. Maroni non si ricandida in Lombardia? Concluso il vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non ancora sicura la candidatura di Maroni alla Regione

Concluso il vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non ancora sicura la candidatura di Maroni alla Regione. Il centrodestra si presenterà con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la cosiddetta quarta gamba dei centristi. Non ancora sicura la candidatura di Maroni in regione Potrebbe correre come premier

