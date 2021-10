Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

mantegna scuola materna arcore (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: centrale termica riparata, la scuola dell’infanzia di via Mantegna torna all’orario regolare Ne dà informazione con una circolare alle famiglie, la dirigenza dell’istituto alla luce della revoca della ordinanza del sindaco che dal 25 ottobre,per consentire la riparazione della caldaia, aveva fissato l’uscita alle 12.30.

Dal 2 novembre l’attività della scuola dell’infanzia di via Mantegna, istituto comprensivo di via Monginevro, ad Arcore, tornerà all’orario regolare. Ne dà informazione con una circolare alle famiglie, la dirigenza dell’istituto alla luce della revoca della ordinanza del sindaco che dal 25 ottobre, per consentire lavori alla centrale termica della scuola, aveva disposto la sospensione delle attività didattiche alle 12.30.

«S’informa - dice la dirigente Marta Chioffi - che, a partire da martedì 2 novembre, verrà garantito l’orario di funzionamento regolare nel plesso scolastico di viale Mantegna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA