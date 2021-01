Arcore Fulvio Ferrario ex sindaco (Foto by Michele Boni)

Arcore, addio all’ex sindaco Fulvio Ferrario: fece costruire le scuole medie e la piscina È morto Fulvio Ferrario, ex sindaco di Arcore e cultore della storia locale. Nei suoi anni di mandato fece costruire le scuole di via Monginevro e la piscina di via San Martino. Aveva 85 anni, funerali venerdì 29 gennaio.

Arcore perde Fulvio Ferrario, il suo ex sindaco e cultore della storia locale. L’uomo, 85 anni, si è spento martedì a seguito di un malore lasciando un grande vuoto nella comunità. Per tanti anni è stato un funzionario in Regione, dal ‘66 al ‘75 è stato il sindaco eletto tra le fila della vecchia Democrazia Cristiana. Nei suoi anni di mandato come primo cittadino ha fatto costruire le scuole di via Monginevro e la piscina di via San Martino.

Di recente aveva collaborato alla realizzazione del progetto storico culturale “Arcore Città Scritta”. Ferrario lascia la moglie, e compagna di una vita, Lucia, i figli Luigi e Valeria e tanti amici, parenti e conoscenti che hanno saputo apprezzarlo. I funerali sono in programma venerdì 29 gennaio alle 14.15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eustorgio.

