(Foto by Marco Testa)

Sulbiate: orti sociali (Foto by Marco Testa)

Aprono i nuovi orti sociali urbani di Sulbiate, spazio anche a S Factory Tagli del nastro per i nuovi orti sociali urbani di Sulbiate, parte dei quali sarà coltivato dai ragazzi e dalle ragazze di S Factory.

Si è tenuta sabato 26 giugno l’ inaugurazione degli orti sociali urbani di Sulbiate. In mattinata è stato possibile visitare gli appezzamenti in viale Cremonesi, chiacchierare con gli orticoltori e conoscere questa nuova realtà.

“Quello degli orti sociali urbani, è un progetto che racchiude più obiettivi - ha spiegato l’amministrazione - la socialità e l’ incontro tra persone attraverso lo strumento dell’orto e del coltivare la terra. Non un tornare al passato ma un sensibilizzare verso tematiche attuali ed importanti, un percorso che vivremo nei prossimi anni, arrivando quindi ad una comunità che si attiva per il proprio territorio come promotrice di buone pratiche”.

All’interno degli orti sociali, oltre a 40 famiglie di ogni età, vi è anche una parcella gestita dai ragazzi e dalle ragazze dello “S-factory La fabbrica delle abilità sociali”, progetto del vimercatese volto a favorire l’autonomia di persone con disabilità.

