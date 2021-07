Anziani e l’estate: manifesti e volantini con i dieci consigli utili Sono 1.500 manifesti affissi in diversi comuni della Brianza e oltre 5.000 volantini informativi distribuiti nelle sedi Spi Cgil e Auser di Monza e della Brianza: è la campagna di comunicazione destinata agli anziani con i dieci consigli per diferendersi dal caldo.

Dieci regole d’oro per difendersi dal caldo. Con quasi 1.500 manifesti affissi in diversi comuni della Brianza e oltre 5.000 volantini informativi distribuiti nelle sedi Spi Cgil e Auser di Monza e della Brianza è partita la campagna di comunicazione organizzata dallo Spi Cgil di Monza e Brianza in collaborazione con Auser Brianza per proteggere la popolazione più esposta dai rischi delle alte temperature di stagione.

Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare un abbigliamento adeguato e leggero, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, conservare correttamente i farmaci. Questi sono solo alcuni dei consigli che si possono leggere sui manifesti che saranno esposti fino al 15 agosto.

Chi ha bisogno di informazioni utili e aiuto concreto può telefonare alle due linee gestite da Auser Filo d’argento: 800 955988, un numero verde e si può chiamare da rete fissa, e 039 2731149, dedicato ai telefoni cellulari.

“Per affrontare il caldo senza rischi ci sono alcune regole che tutte le persone, e in particolare quelle più vulnerabili, devono seguire - sottolinea Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi Cgil di Monza e Brianza - Per questo diventa importante informarsi e chiedere aiuto quando necessario. I principali fattori di rischio che aumentano la suscettibilità individuale agli effetti delle alte temperature sono l’età avanzata e la presenza di patologie, oltre ad alcuni fattori ambientali e sociali come la solitudine e una condizione abitativa sfavorevole. Per questo motivo diventa fondamentale prevenire eventuali difficoltà anche chiedendo aiuto”.

Anche le sedi dello Spi Cgil e di Auser della nostra provincia sono a disposizione di chi ha bisogno di aiuto.

