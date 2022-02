Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Angelo d’Oro di Lissone: aperte le candidature alla benemerenza civica Entro il 16 marzo sarà possibile per enti e singoli cittadini indicare persone meritevoli. Le candidature vanno inoltrate all’Unità Segreteria del Comune di Lissone per iscritto. Una apposita commissione le valuterà.

Premio “Angelo d’Oro” di Lissone: entro il 16 marzo è possibile presentare in Comune le candidature dei meritevoli. Le proposte di concessione delle civiche benemerenze per l’anno 2022, contenenti la motivazione e tutti gli elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da enti e singoli cittadini. Le candidature vanno inoltrate all’Unità Segreteria del Comune di Lissone per iscritto.

Il Comune riconoscerà- a seguito delle valutazioni effettuate da un’apposita commissione comunale- coloro che abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla città, accrescendone il prestigio ed operando con disinteressata dedizione. La civica benemerenza, che può essere concessa anche alla memoria, consiste in una medaglia d’oro e in un attestato.

