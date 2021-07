Amministrative, ViviVerano ufficializza la candidatura di Samuele Consonni Ufficializzata la candidatura di Samuele Consonni della lista ViviVerano alle elezioni amministrative dell’autunno. È l’attuale vicesindaco. Prima uscita pubblica domenica 11 luglio in piazza Liberazione.

Ufficializzata nella serata del 2 luglio la candidatura di Samuele Consonni alle amministrative di Verano Brianza. L’attuale vicesindaco è il candidato della lista ViviVerano, che governa il paese da oltre vent’anni, puntando a prendere il testimone da Massimiliano Chiolo.

La prima uscita pubblica è prevista per domenica 11 luglio in mattinata in piazza Liberazione.

“Tra qualche mese terminerà il naturale mandato di questa amministrazione, sono stati 5 anni intensi in cui molto è stato fatto, anche tenendo conto della pandemia che ci ha coinvolto - fa sapere in nota - Rinnovo delle strutture scolastiche, recupero di aree dismesse, supporto delle fasce più deboli soprattutto nel periodo di Covid-19, rinnovati investimenti nell’ambito sociale e sulla cultura. Non è stato sempre facile ed ha comportato un notevole impegno da parte del nostro gruppo, ma il riscontro della gente e vedere che grosse aziende del calibro di MediaWorld, Lidl, Maury’s, etc hanno deciso di investire sul nostro territorio è motivo di soddisfazione ed orgoglio”. Dunque “ViviVerano vuole continuare a fare il suo per dare continuità al lavoro svolto, ma guardando anche al futuro”.

Se la vedrà con Maurizio Borgonovo, presidente dell’associazione sportiva “I Bocia”, già in consiglio comunale con il “Movimento Cinque Stelle” e con la new entry di questa settimana: il commercialista Alberto Ratti, 49 anni, che sarà il candidato sindaco di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il centrodestra si presenterà alla urne compatto come già fece nel 2016.

