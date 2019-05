Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i candidati sindaco per Triuggio - VIDEO VIDEO - Faccia a faccia elettorale a Triuggio tra i candidati Pietro Cicardi, sindaco uscente, di Progetto Triuggio e Giuseppe Perego di Tradizione e Futuro. Martedì 14 maggio, rivedi la diretta della serata.

Corsa a due per la fascia tricolore di Triuggio. I candidati sindaco sono Pietro Cicardi (Progetto Triuggio) e Giuseppe Perego (Tradizione e Futuro).

IL VIDEO DELLA SERATA

Cicardi è il sindaco uscente. «Restiamo una lista civica – detto – Per i prossimi cinque anni se saremo eletti avremo un’attenzione maggiore per gli anziani e lavoreremo tanto sulla protezione ambientale e sulle scuole che già mi hanno dato grandi soddisfazioni. La scelta di candidarmi non è stata semplice perché quelli trascorsi sono stati cinque anni impegnativi».

Lo sfidante è Giuseppe Perego, geometra, candidato sindaco del centrodestra.

«Per 18 anni sono stato geometra del Comune proprio a Triuggio per cui conosco il territorio – ha spiegato il candidato Perego – Siamo stati fortunati che in questi cinque anni non ci sono stati grandi eventi piovosi perché sul territorio è mancata una manutenzione ordinaria». Il geometra triuggese sarà appoggiato da una lista civica e dalla Lega.

L’occasione per conoscerli e fare domande è il Faccia a faccia organizzato dal Cittadino: martedì 14 maggio alle 21 in sala consiliare del Municipio (via Vittorio Veneto). Presenti i giornalisti Claudio Colombo, direttore del Cittadino, Eleonora Cesana e Roberto Magnani. La diretta Facebook (VAI).

© RIPRODUZIONE RISERVATA