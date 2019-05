Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i candidati per Usmate Velate Giovedì 9 maggio il “Faccia a faccia” elettorale organizzato dal Cittadino è a Usmate Velate: si sfidano i due candidati sindaco.

Una corsa a due per le elezioni a sindaco di Usmate Velate: candidati Lisa Mandelli di “Per Usmate” e Daniele Ripamonti di “Lega-Camminiamo Insieme” per prendere il testimone da Maria Elena Riva.

Lisa Mandelli

(Foto by Gabriele Galbiati)

Mandelli, consigliere comunale e architetto di 41 anni, è espressione dell’attuale maggioranza con una lista di centrosinistra.

«Punteremo molto sul rispetto ambientale e sulle risorse umane e le belle realtà che ha il nostro paese. La squadra che presentiamo è solida ed è un giusto mix tra esperienza ed innovazione con otto nuovi candidati ed otto componenti dell’attuale gruppo di maggioranza che hanno deciso di ricandidarsi», aveva detto alla presentazione delle liste.

Lo sfidante è il capogruppo della Lega Nord, Daniele Ripamonti, alla guida di un’alleanza tra la Lega e la lista civica “Cambiamo insieme”, col sostegno di Fratelli d’Italia.

Daniele Ripamonti

(Foto by Gabriele Galbiati)

Perni del programma elettorale: difesa del territorio, consumo di suolo zero e aumento della sicurezza in paese riservando anche delle dure stoccate all’attuale amministrazione, per via delle vicende legali legate all’Immobiliare A&B e al gruppo Fimer.



L’occasione per conoscere i candidati e fare domande è il “Faccia a faccia” organizzato dal Cittadino: appuntamento giovedì 9 maggio alle 21 nell’aula magna della scuola media di via Luini. Presenti i giornalisti Claudio Colombo, direttore del Cittadino, Gabriele Galbiati e Paolo Cova.

