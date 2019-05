Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i 3 candidati per Giussano Candidati e programmi per Giussano a confronto nel Faccia a faccia organizzato dal Cittadino. Appuntamento martedì 21 maggio alle 21 nella sala consiliare.

Tre candidati in corsa per la fascia tricolore di Giussano alle elezioni amministrative del 26 maggio. Il sindaco uscente Matteo Riva (centrosinistra) passerà il testimone a uno fra Stefano Viganò, espressione dell’attuale maggioranza, Marco Citterio e Luigi Stagno.

Viganò, 54 anni, guida la coalizione formata dal Pd e lista civica Servire Giussano. Di professione subagente assicurativo e promotore finanziario, è assessore al Bilancio per l’attuale amministrazione. Proviene dal mondo dell’associazionismo cattolico e oratoriano; per vent’ anni è stato impegnato anche in quello sportivo come giocatore, allenatore e anche dirigente di volley.

Lo sfidante Citterio è a capo della coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, liste civiche Io rispetto Giussano, Educazione Civica. Trentotto anni, lavora in Regione Lombardia ed è da sempre convinto federalista e autonomista. È stato vicesindaco e assessore alla Cultura, alle politiche giovanili e al personale di Giussano dal 2009 al 2014 oltre a essere segretario della locale sezione.

Luigi Stagno è il candidato del Movimento 5 Stelle. Quarantatré anni e una laurea in Economia e commercio, è titolare di uno studio di consulenza contabile e tributaria. È consigliere comunale e capogruppo dei 5 Stelle dal 2014.

Candidati e programmi a confronto nel Faccia a faccia organizzato dal Cittadino: appuntamento martedì 21 maggio alle 21 nella sala consiliare di piazza Aldo Moro 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA