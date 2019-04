Amministrative 2019: ad Albiate il primo Faccia a faccia con il Cittadino - VIDEO Verso il voto del 26 maggio, i Faccia a faccia tra i candidati sindaco organizzati da il Cittadino scattano da Albiate: lunedì 29 aprile con Mariella Longoni e Giulio Redaelli.

L’attuale assessore Giulio Redaelli candidato per il centrodestra compatto nella lista Con Albiate e Mariella Longoni per la civica Uniti per Albiate. Sono i protagonisti della corsa alla fascia di sindaco e del Faccia a faccia organizzato dal Cittadino per lunedì 29 aprile. Alle urne gli albiatesi andranno il 26 maggio, lunedì è l’occasione per conoscere i candidati.

RIVEDI IL VIDEO DELLA SERATA

ALBIATE: Mariella Longoni

Mariella Longoni, attuale consigliera di opposizione, guiderà il gruppo che tiene al suo interno i popolari e il Pd: «Dopo 5 anni di esperienza in consiglio comunale voglio impegnarmi ancora di più per la nostra comunità. In tutto questo tempo ho imparato a capire come funziona la macchina amministrativa e voglio migliorare Albiate diventando il sindaco di tutti, parlando con tutti i cittadini e facendo scelte responsabili per il bene della nostra comunità. Sarò un sindaco a tempo pieno». E poi: «Dialogheremo con tutti i Comuni del circondario perché certi temi come ad esempio i trasporti pubblici vanno trattati in modo sinergico a prescindere dal colore politiche delle amministrazioni. Bisogna fare rete con tutti».

ALBIATE: GIULIO REDAELLI

Il centrodestra con Lega, Forza Italia e Siamo Albiate punta tutto su Giulio Redaelli per continuare a governare dopo Diego Confalonieri. «Dobbiamo fare ancora molto – ha detto Redaelli - abbiamo vissuto anni dove abbiamo avuto opere bloccate per colpa della burocrazia ed è tempo di cambiare passo. Penso ad esempio alla manutenzione di strade e marciapiedi, oltre a riqualificare il centro storico e fare manutenzione anche dell’area feste». E sui servizi sociali: «Bisogna pensare a implementarli e ascoltare le esigenze dei cittadini, oltre a sviluppare e mantenere il verde pubblico del paese».

L’appuntamento con il Faccia a faccia è al Polo culturale di via Giotto 4 alle 21. Insieme ai candidati i giornalisti del Cittadino Michele Boni e Roberto Magnani.

