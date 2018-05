Amministrative 2018: a Macherio il primo Faccia a faccia elettorale de il Cittadino - VIDEO Rivedi il dibattito VIDEO - In vista del voto del 10 giugno si sono confrontati i candidati sindaco Federico Ferrario, Mariarosa Redaelli e Silvano Resnati. Dibattito vivace con sorpresa finale.

Oltre duecento persone hanno assistito, mercoledì 23 maggio, al cineteatro Pax di Macherio, al primo dei “Faccia faccia” organizzati da “il Cittadino” in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno.

Introdotti dal direttore Claudio Colombo e dal redattore Paolo Cova, si sono confrontati i candidati sindaco Federico Ferrario (lista “Con Ferrario per il cambiamento Macherio Bareggia”) , Mariarosa Redaelli (sindaco uscente, per la lista “Progetto Macherio Bareggia”) e Silvano Resnati (lista “Cittadini per Macherio”) in un dibattito coordinato dalla corrispondente locale del giornale Elisabetta Pioltelli.

Tra i temi affrontati, la divisione nel centrodestra, la questione del centro sportivo, la situazione del centro cittadino e del commercio, la sicurezza.

La seconda parte della serata ha dato spazio alle domande dei cittadini, col botto finale dell’anticipazione di qualche nome di futuro assessore.

Il dibattito può essere rivisto integralmente sulla pagina Facebook de “il Cittadino”. Oppure qui.



