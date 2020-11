Ambiente: Monza e Brianza leader nel fotovoltaico che non consuma suolo Lo dicono i dati della società Energysaving, che ha messo a confronto la potenza di fotovoltaico e superficie provinciale in tutta Italia. Per quanto riguarda Monza e Brianza, le sorprese di Villasanta e Busnago: le classifiche.

Se si dovessero guardare i numeri assoluti allora no: il territori di Monza e Brianza sarebbe negli ultimi posti italiani per quantità di energia da impianti fotovoltaici per abitante. Ma la provincia briantea, racconta un’analisi della società monzese Energysaving, ha fatto di necessità virtù ed è seconda in Italia per fotovoltaico per chilometro quadrato.

Significa che “la provincia di Monza e della Brianza presenta pochissimo installato libero fotovoltaico a terra, in quanto il suo territorio è poco rurale e anzi estremamente urbanizzato ed industrializzate: ne consegue che Monza e Brianza rappresenta la provincia in assoluto più virtuosa in Italia nel valorizzare a fotovoltaico le superfici già edificate, come immobili civili e industriali” osserva Renato Ornaghi, di Energysanving: “Uno sviluppo del fotovoltaico questo, per quanto ovvio, più rispettoso dello sviluppo su terreno in quanto non erode superficie di suolo libero, ma valorizza aree coperte già impegnate”.

Nella provincia brianzola, stando ai dati del terzo trimestre 2020, in termini assoluti guida la classifica la città di Monza con oltre 5.200 kW totali installati, seguito da Lissone e Seregno. Se si considerano però le installazioni di fotovoltaico rispetto alla superficie comunale prevale Villasanta con oltre 650 kW a kmq, seguito da Burago di Molgora (600 kW a kmq). Se si considera infine l’installato per abitante, vince Busnago, che produce 0,67 kW per abitante: in questo caso Monza è ultima, con soli 0,045 kW per abitante.

Fotovoltaico installato in Brianza

Fotovoltaico e superficie comunale in Brianza

Fotovoltaico e abitanti in Brianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA