Temporali in arrivo in Brianza

Allerta rossa per il maltempo in provincia di Monza e Brianza La protezione civile della Lombardia ha dichiarato l’allerta rossa per il maltempo in arrivo sul territorio dal pomeriggio di lunedì 4 ottobre alle prime ore di martedì 5.

Allerta rossa in mezza Lombardia per il maltempo atteso a partire dal pomeriggio di lunedì 4 ottobre. Sono interessate soprattutto le province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, ma la Regione raccomanda “la massima attenzione anche nelle altre province”.

Tutto dipendete da “un’ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l’Europa occidentale e in scorrimento verso levante” che “determina condizioni instabili sulla Lombardia. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore pomeridiane sulla regione, insisteranno per tutta la giornata” e continueranno nella prime ore di martedì 5 ottobre, informa la protezione civile lombarda.

La sala operativa è attiva e sta monitorando la situazione. “Si raccomanda massima cautela e, ove possibile, limitare al minimo necessario gli spostamenti. Per qualsiasi necessità contattare il numero 800.061.160″.

