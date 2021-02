Allarme truffa a Sovico: «Nessun incaricato del Comune consegna pacchi a domicilio» Il Comune di Sovico giovedì 4 febbraio ha messo in guardia i residenti dalla presenza di individui che si spacciano per incaricati dell’amministrazione comunale per intrufolarsi nelle abitazioni con la scusa di consegnare pacchi a persone anziane e disabili.

L’allarme è giunto al Comune direttamente da alcuni sovicesi che si sono trovati di fronte alcune persone con fare sospetto. Il raggiro? Consegnare pacchi a domicilio per conto del Comune. L’ente pubblico smentisce con un avviso sui social, sito internet e tabelloni luminosi. “Si avvisa la cittadinanza che il Comune di Sovico non ha incaricato persone a consegnare pacchi a domicilio a persone anziane e disabili”.

