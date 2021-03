Alla rsa Rovella di Carate il primo studio sugli anticorpi neutralizzanti dopo la vaccinazione con Pfizer Presentati a Carate i dati del primo studio in una rsa brianzola sugli anticorpi neutralizzanti dopo la vaccinazione con Pfizer.

Lo studio si chiama “Rinascerevax” ed è un’analisi autofinanziata sulla vaccinazione antiCovid realizzata presso la casa di riposo suore infermiere di San Carlo (La Rovella di Agliate), condotta leggendo la risposta immunitaria sviluppata da ospiti e lavoratori dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. «É probabilmente il primo studio di una rsa brianzola su anticorpi neutralizzanti dopo vaccinazione con Pfizer». A parlarne è il dottor Tiziano Camnasio, responsabile medico della struttura, che ha presentato l’analisi preliminare dello studio giovedì 18 marzo, a margine della commemorazione per le vittime del Covid. La relazione è stata sottoscritta anche dall’infermiera della struttura, Mara Arienti, e dalla superiora suor Maria Rosa Castoldi.

Il dottor Tiziano Camnasio, responsabile medico della struttura

«Tutte le ospiti (55) e i lavoratori (36) che hanno già ricevuto la seconda somministrazione del vaccino Pfizer hanno aderito a sottoporsi a prelievo venoso per la ricerca degli “Anticorpi neutralizzanti”, classe di anticorpi che bloccano il virus SARS-CoV-2 rendendolo non più in grado di infettare le cellule». Il test utilizzato per rilevare la presenza di anticorpi IgG, in questo caso, serve «per determinare e monitorare la risposta immunitaria di una persona dopo la somministrazione del vaccino». Dunque, quale risposta si è sviluppata alla Rovella? «Delle 55 ospiti (età media 89 anni) al momento arruolate nello studio, solo 3 non hanno formato anticorpi neutralizzanti, definite “non immunizzate”. Le immunizzate sono pertanto il 94,5% - ha detto Camnasio -. Dei 36 lavoratori (età media 54 anni) al momento arruolati nello studio, tutti hanno formato anticorpi neutralizzanti. Gli immunizzati sono pertanto il 100%. Non ci sono stati fenomeni di reazioni avverse acute e ritardate nei soggetti reclutati nello studio. Un’ospite è deceduta per complicanze di patologie preesistenti alla somministrazione del vaccino».

Forti di simili dati, «ad oggi potremmo “affermare” che all’interno della comunità di Agliate è stata raggiunta la cosiddetta ’immunità di gregge’, fenomeno per cui un virus non è più in grado di diffondersi in una comunità perché una percentuale sufficiente di persone è stata immunizzata tramite vaccino. Questa percentuale dipende dall’efficacia con cui il virus si trasmette da persona a persona e nel caso del SARS-CoV-2 coronavirus non è ancora possibile stimarla con precisione, anche se dovrebbe attestarsi intorno all’80%. Ma non conoscendo ancora il comportamento delle varianti meglio essere cauti nelle asserzioni».

Ospiti e suore della rsa “Rovella”

Gli obiettivi dello studio sono valutare la durata dell’immunità umorale post vaccinale per Covid, valutare in caso di infezione o reinfezione la gravità della malattia nei soggetti immunizzati e non immunizzati, comprendere se i vaccini attualmente utilizzati a mRNA funzionino contro le varianti.

Dalla rsa di Agliate, inoltre, «verrà inoltrata ad Ats Brianza e Asst Brianza la proposta a vaccinare almeno un parente/caregiver di ogni ospite e seguirne anche la sieroprevalenza - prosegue il dottor Camnasio -. Così da poter sconfiggere nel più breve tempo possibile anche quella malattia chiamata ’isolamento’ che in questi 12 mesi ha progressivamente contribuito al peggioramento cognitivo-funzionale delle nostre anziane ospiti». Una proposta che sarà appoggiata anche dall’amministrazione comunale come assicurato dal sindaco Luca Veggian. Proprio da questo punto, l’ispirazione per il nome dello studio: “Rinascerevax”.

