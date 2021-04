Alla onlus Antonia Vita di Monza un corso di grafica e design per giovani e adulti disoccupati Novanta ore di grafica e design. Il corso è parte del progetto “Trame Inclusive” che si rivolge a persone in età lavorativa residenti nei Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta per favorire lo sviluppo delle risorse personali per una riqualificazione professionale e per la ricerca di un’occupazione.

Novanta ore di grafica e design. Il corso, negli spazi dell’Antonia Vita onlus al Carrobiolo di Monza, è parte del progetto “Trame Inclusive” che si rivolge a persone in età lavorativa residenti nei Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta. La proposta mira a fornire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a giovani (dai 16 anni in su) che non studiano e non lavorano e ad adulti disoccupati, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle risorse personali per una riqualificazione professionale e per la ricerca di un’occupazione.

Il laboratorio di grafica e design è per coloro che voglio sviluppare competenze di base utili a creare progetti visivi e d’impaginazione, validi per distinguersi nelle future ricerche lavorative. Il laboratorio sarà suddiviso in tre blocchi da 30 ore ciascuno, con introduzione a grafica e design, creazione di un logo personale e applicazione di questo su vari formati ed elaborati grafici in base agli interessi e alle necessità dei singoli partecipanti. Le lezioni comprenderanno parti teoriche, pratiche, esercizi manuali e altri con l’utilizzo di software digitali e si terranno da maggio a luglio 2021 (lunedì, martedì, mercoledì 9.30 – 12.30). Informazioni e adesioni 039.323954 o mail a [email protected]

