Albiate: un dissuasore all’inizio del percorso ciclo-pedonale di via Lambro contro gli scarichi abusivi dei rifiuti Albiate ha deciso di installare un dissuasore di transito all’inizio del percorso ciclopedonale “Parco Valle del Lambro” per scongiurare nuovi scarichi abusivi di rifiuti.

Un dissuasore di transito all’inizio del percorso ciclopedonale “Parco Valle del Lambro” per scongiurare nuovi scarichi abusivi di rifiuti. L’ordinanza emessa mercoledì 23 marzo dal responsabile del Settore Polizia Locale di Albiate, comandante Antonino Falci, pone all’imbocco del percorso ciclo-pedonale di via Lambro di Albiate, un dissuasore di transito (panettone in cemento).

Il Parco Regionale Valle del Lambro, da alcuni anni ha realizzato e gestisce il percorso ciclo- pedonale lungo il fiume Lambro che unisce il Comune di Erba con quello di Monza ed attraversa anche il territorio del Comune di Albiate lungo la via Lambro, appunto.

Lì è già in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore, ma qualcuno non lo rispetta. Il Comune di Albiate ha recentemente ripulito e messo in sicurezza l’area denominata “Ex Filatura del Lambro”, che a causa del comportamento scorretto di alcune persone, veniva fatta oggetto di scarichi abusivi che oltre ad inquinare l’ambiente in un’area protetta, costituivano pericolo per la sicurezza della circolazione dei velocipedi e pedoni.

Ora, tramite ordinanza, il Comune di Albiate ritiene opportuno installare un dispositivo per impedire il verificarsi di episodi ai danni dell’ambiente e migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione ciclistica e pedonale, garantendo la pubblica incolumità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA