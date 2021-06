Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

L’appuntato scelto dei carabinieri Fabio Ferraio con il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate: salvò anche tre persone rimaste chiuse in auto in un canale, Ordine al Merito della Repubblica al carabiniere eroe Onorificenza all’appuntato scelto dell’Arma Fabio Ferrario che svolge servizio al Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni. Anche volontario della Croce rossa, ha prestato soccorso ai terremotati.

Con la divisa addosso ha dimostrato altissimo senso del dovere, traendo in salvo delle persone. In abiti civili presta il suo sostegno ad attività di volontariato, quali ad esempio la Croce Rossa Italiana. L’appuntato scelto Fabio Ferrario, residente ad Albiate, ha ricevuto il 2 giugno scorso l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del Prefetto di Monza e Brianza, nel corso della cerimonia ufficiale per la Festa della Repubblica. Presente il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli.

Il carabiniere, che svolge servizio al Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni, è stato insignito dell’onorificenza per meriti professionali e umanitari, come espresso nella motivazione. Ferrari dal 2014 svolge attività di volontariato alla Croce Rossa Italiana ed ha partecipato alle operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione del sisma di Camerino nel 2016 e di Ancorano di Norcia nel 2017.

Nel dicembre 2006 gli fu conferito l’attestato di merito da parte del Comune di Scorzè per aver contribuito al salvataggio di una famiglia con tre minori e nell’aprile 2013 un encomio semplice da parte dell’Arma dei Carabinieri per aver soccorso, insieme ad un altro militare, e salvato dall’annegamento, tre persone rimaste incastrate nell’abitacolo di un’auto che si era ribaltata in un canale.

Il carabiniere ha ricevuto nel corso della sua carriera fin qui svolta diverse onorificenze militari e distinzioni onorifiche e cavalleresche, anche all’estero, quale riconoscimento per gli interventi volontari svolti. Si ricorda, il diploma di benemerenza con medaglia di terza classe di Croce Rossa Italiana «per il concreto e generoso sostegno alle attività dell’associazione e la promozione dei suoi valori in aiuto dei vulnerabili», la Croce d’Argento al merito della Croce Rossa Sammarinese, la Croce al merito di Servizio dall’associazione nazionale vigili del fuoco volontari quale riconoscimento «della pluriennale attività di volontariato dell’emergenza ed operatore del soccorso che lo ha reso importante punto di riferimento nella comunità in cui vive ed opera».

Nominato il 2 giugno 2019 “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica”, il militare ha quindi ricevuto quest’anno l’onorificenza nella cerimonia svoltasi nella sede di rappresentanza della Prefettura di Monza. «È stato molto emozionante ed è un orgoglio personale - dichiara Ferrario -è il riconoscimento a quanto ho fatto nella mia carriera e condivido questa emozione con la mia famiglia». L’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Giulio Redaelli, ha espresso vivo apprezzamento per il carabiniere albiatese.

