I lavori in corso nel parco (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate, riqualificazione del viale di parco Campello: chiuso l’accesso da via Dante L’accesso sarà chiuso per una settimana per dar seguito ai lavori di riqualificazione del viale interno al parco. Da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, si potrà accedere al polmone verde dall’ingresso di via Salvadori e di via Gatti.

Parco comunale di Villa Campello di Albiate: l’accesso da via Dante sarà chiuso per una settimana. Da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, si potrà accedere al parco dall’ingresso di via Salvadori e di via Gatti.

Il provvedimento si rende necessario per dar seguito ai lavori di riqualificazione del viale interno al parco, che sono in corso da alcune settimane. L’amministrazione comunale sta infatti concretizzando l’obiettivo di sistemazione e messa in sicurezza del viale pedonale principale di accesso al parco e alla Villa Campello.

