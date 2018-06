Albiate: positivo all’alcol test l’automobilista che si è era schiantato contro un palo di cemento È risultato positivo all’alcol test l’automobilista che un mese fa è si era schiantato contro un palo in cemento ad Albiate. Ora rischia 4mila euro di multa, 2 anni di sospensione della patente e un anno di carcere .

È risultato positivo all’alcol test l’automobilista che un mese fa è si era schiantato contro un palo in cemento ad Albiate. Ora rischia 4mila euro di multa, 2 anni di sospensione della patente e un anno di carcere o di lavori socialmente utili. Tutto era successo all’alba del 12 maggio, un sabato, in via Montello, sull’auto viaggiavano due ragazzi di Albiate e di Macherio.

Il primo, 23 anni, era alla guida e in uscita dalla una curva a gomito aveva perso il controllo finendo fuori strada e concludendo la corsa contro un palo. L’impatto era stato talmente violento che per estrarlo dall’abitacolo erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per tagliare la portiera. I due feriti erano stati accompagnati per accertamenti agli ospedali di Monza e Desio.

