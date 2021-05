Albiate: in quarantena per coronavirus tutte le sezioni di prima media Il Comune di Albiate ha diffuso gli ultimi dati dell’epidemia di nuovo coronavirus nel territorio e ha segnalato che tutte e tre le prime medie cittadine sono in quarantena.

Le tre classi di prima media in quarantena, sorveglianze attive in risalita, positivi in calo. È l’andamento della curva epidemiologica sul territorio comunale di Albiate. Lo confermano i dati resi noti dal Comune nel tradizionale aggiornamento sui casi di contagi da Covid-19 registrati in paese. Se al 2 aprile i positivi residenti erano 52, un mese dopo (aggiornamento del 4 maggio) il numero dei contagi è sceso a 27. L’età media dei positivi si è abbassata, e questo fa comprendere come mai il numero dei sorvegliati, al contrario dei contagiati, sia invece in forte risalita dopo un mese. Al 2 aprile, infatti, i cittadini in quarantena erano “solo” 14, mentre al 4 maggio si contano ben 71 albiatesi in sorveglianza attiva.

Nell’ultima settimana, poi, alla scuola secondaria Fermi risultano tre classi prime in quarantena. Benché le vaccinazioni procedano speditamente, non è ancora giunto il momento di pensare che il virus non sia più così contagioso, anzi. Il Covid-19 c’è e continua a circolare, serve quindi mantenere alta l’attenzione e rispettare i comportamenti che ormai tutti conosciamo: distanziamento, mascherina, igiene frequente delle mani. Come più volte ricordato anche dal sindaco di Albiate, Giulio Redaelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA